Rocchetti Juve papà Leonardo racconta il capitano dei campioni d’Italia | Il sorriso mentre alzava la coppa è la gioia di un sogno condiviso – ESCLUSIVA

testimoni di un momento storico, di un sogno che prende vita sotto gli occhi di tutti. Quando ti trovi a Vinovo, tra i giovani campioni in erba, le emozioni sono intense e spesso indescrivibili. Ma ci sono attimi che rimangono scolpiti nella memoria, come quello raccontato da Leonardo, il capitano dei campioni d’Italia: momenti di pura magia che trasformano il calcio in una poesia. Ecco, questa è la vera essenza del nostro amore bianconero.

di Nicolò Corradino Rocchetti Juve, papà Leonardo racconta il capitano dei campioni d'Italia: le dichiarazioni in esclusiva a . Quando ti trovi a Vinovo, a osservare i giovani bianconeri crescere, le emozioni sono spesso le stesse: lo stupore per il talento cristallino di un ragazzo, l' incredulità per una giocata fuori dal comune, il brivido per una parata all'ultimo secondo. Più raramente, però, capita di essere letteralmente trascinati dall'energia di un ragazzo che scende in campo con il solo obiettivo di divertirsi e far divertire. È questo l'effetto che fa Edoardo Rocchetti, difensore e capitano della Juventus Under 16 (oltre che della Nazionale) con cui si è laureato campione d'Italia.