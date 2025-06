Robert Downey Jr | Pedro Pascal riaccende la mia fede nell' industria del cinema

Robert Downey Jr. e Pedro Pascal riaccendono la mia fede nell’industria del cinema, grazie alla loro imminente collaborazione in Avengers: Doomsday. I due attori, pronti a interpretare rispettivamente Dottor Destino e Mr. Fantastic, stanno già facendo parlare di sé, con Pascal elogiato da colleghi come Downey Jr. durante le riprese ai Pinewood Studios. È un momento emozionante per i fan Marvel: questa coppia di stelle promette di portare una nuova energia sul grande schermo.

I due attori condivideranno finalmente lo schermo nel prossimo Avengers: Doomsday, dove interpreteranno Dottor Destino e Mr. Fantastic Pedro Pascal è stato elogiato da molti dei suoi colleghi hollywoodiani nel corso di un nuovo articolo di Vanity Fair, in particolare da Robert Downey Jr. Le due star si affronteranno nel prossimo film Marvel Avengers: Doomsday, le cui riprese si stanno attualmente svolgendo presso i Pinewood Studios nel Regno Unito. I due attori hanno stretto molto sul set di Doomsday, con Downey che ha ospitato direttamente a casa sua "giornate di lavoro" per il cast, presumibilmente per lavorare alle scene.

Robert Downey Jr. in forma per Doctor Doom: la prima foto dal set di Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. sorprende i fan con una nuova foto dal set di "Avengers: Doomsday". In attesa di scoprire il suo ruolo come Doctor Doom, l'attore premio Oscar condivide un'immagine che mostra la sua forma smagliante mentre le riprese procedono a passo spedito, nonostante la sceneggiatura sia ancora in fase di sviluppo.

