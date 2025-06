Rivoluzione nella medicina al Policlinico di Milano il primo intervento di termoablazione con microonde con rm per il cancro al fegato

L'intervento che ha segnato una svolta significativa nella lotta contro il cancro al fegato al Policlinico di Milano apre nuove speranze per i pazienti. Per la prima volta in Italia, la termoablazione con microonde guidata da Risonanza Magnetica ha dimostrato di essere una tecnica efficace e meno invasiva, rivoluzionando le possibilità di cura. Questa innovazione rappresenta un passo avanti fondamentale nella chirurgia oncologica, offrendo maggiori possibilità di remissione e qualità di vita.

Al Policlinico di Milano è stato eseguito con successo il primo intervento in Italia di termoablazione con microonde guidato da Risonanza Magnetica, per il trattamento di un cancro del fegato. Si tratta di un passo avanti importante nella chirurgia loco-regionale dei tumori.

