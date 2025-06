Rivoluzione Juventus UFFICIALE | ‘scalata’ al club Elkann avvisato

La Juventus si trova al centro di una vera e propria rivoluzione, con la scalata di Elkann al club che non passa inosservata. Tra mercato, strategie future e sfide sul campo, i bianconeri vivono un momento intenso e cruciale. La società deve ora gestire con attenzione le nuove dinamiche per mantenere il passo e rilanciare il club verso nuovi traguardi, perché il futuro della Vecchia Signora è tutto da scrivere.

Non soltanto il calciomercato a tenere banco a Torino e dintorni, altre dinamiche fondamentali in atto per il futuro: i piani alti della società dovranno tenerne conto Momento piuttosto intenso per la Juventus, divisa non soltanto tra il calciomercato e il Mondiale per Club. Sul terreno di gioco, i bianconeri, che si sono già assicurati gli ottavi di finale del torneo, provano a blindare il primo posto contro il Manchester City. Al di fuori, Comolli lavora su acquisti e cessioni, come quelle di Weah e Mbangula, ma c’è molto altro in serbo. Ancora da sciogliere definitivamente le riserve su direttore sportivo e direttore tecnico, ma gli equilibri all’interno del club potrebbero venire definiti soprattutto dalle ultime novità in ambito di rappresentanza societaria. 🔗 Leggi su Calciomercato.it