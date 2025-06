Rivolta Pride una targa sul Cassero di Porta Saragozza a Bologna | Ci riappropriamo della storia del circolo

Il Cassero di Porta Saragozza a Bologna si prepara a celebrare la propria storia con una potente iniziativa: una targa fucsia, simbolo di orgoglio e memoria, che riporta alla luce il passato del Circolo di cultura omosessuale 28 giugno. Questa azione degli attivisti e delle attiviste vuole rispondere ai muri ripuliti della città, rivendicando il valore di un percorso di lotta e identità. La targa ricorda che…

Bologna, 25 giugno 2025 – Verso il Rivolta Pride di sabato, per cui sono attese 40mila persone in città, ecco l’ azione del Cassero LGBTQIA+ Center. Una targa fucsia sul Cassero di Porta Saragozza per riappropriarsi della storia del circolo, “cancellata dai muri ripuliti della città”, dicono gli attivisti e le attiviste. Una targa che ricorda la storia del “ Circolo di cultura omosessuale 28 giugno ”, poi divenuto il Cassero LGBTQIA+ Center, che per vent’anni ha avuto sede nel cassero di Porta Saragozza. Ad affiggerla, questa mattina, sono state proprio le attiviste e gli attivisti del Cassero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it