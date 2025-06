Rivolta Gaya | per diritti della comunità LGBTQIA+ l' Imola Pride

In un'epoca in cui guerre, crisi e ingiustizie sembrano dominare la scena globale, si erge con forza la voce della comunità LGBTQIA+ ad Imola. Il 5 luglio si terrà Rivolta Gaya, un corteo che sfida le oppressioni e rivendica con orgoglio diritti e libertà. Negli spiriti di chi crede in un mondo più giusto, questa mobilitazione rappresenta una scintilla di speranza e cambiamento. Ecco il manifesto del corteo. Negli...

Mentre guerre, crisi ambientali e disuguaglianze devastano il mondo, una cosa sembra unire i governi reazionari e conservatori mondiali: l'ossessione di limitare libertà e diritti della comunità LGBTQIA+. Per questo il 5 luglio a Imola c'è Rivolta Gaya. Ecco il manifesto del corteo.

