Ritorno in grande stile per Paul Pogba | dopo due anni torna in campo e giocherà pure la Champions

Dopo due anni di attesa, Paul Pogba torna in grande stile, pronto a scrivere nuove pagine della sua carriera. Dopo essere stato campione del mondo con la Francia e aver conquistato il cuore dei tifosi con la Juventus, il centrocampista firma un contratto biennale con il Monaco. La sua avventura in Ligue 1 e in Champions League sta per iniziare: un ritorno che promette emozioni e grandi sfide. Continua a leggere.

Paul Pogba tornerà a giocare a calcio. L'ex centrocampista della Juventus, campione del mondo con la Francia, firmerà un biennale con il Monaco. Pogba giocherà la Champions e per la prima volta la Ligue 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pogba, ritorno vicino: l’ex Juve rimane in Europa e giocherà la prossima Champions League. Tutti i dettagli sulla firma - Il ritorno di Paul Pogba si avvicina: l’ex Juve pronto a firmare con il Monaco, un passo importante per tornare in Europa e disputare la prossima Champions League.

Pogba riparte dal Monaco e attacca la Juve: 'Non mi ha aiutato e non so perché'