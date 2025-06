Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 26 giugno 2025 | Gracia sconvolge Lucas con una verità dura da digerire

Preparati a un episodio emozionante di Ritorno a Las Sabinas, in onda il 26 giugno 2025 su Rai1. Gracia sconvolgerà Lucas con una verità difficile da accettare, mettendo in discussione tutto ciò che credeva di sapere. Quali segreti si nascondono tra le mura di questa piccola comunità? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame di questa puntata indimenticabile, dove niente resterà più come prima.

Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 26 giugno 2025 su Rai1 vedremo Gracia confessare a Lucas il suo terribile segreto. Per il ragazzo sarà uno shock. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 26 giugno 2025: Gracia sconvolge Lucas con una verità dura da digerire

