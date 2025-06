Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 26 giugno | Gracia rivela un segreto sconvolgente a Lucas e Lucía

Preparati a un episodio ricco di emozioni e colpi di scena! Nella puntata del 26 giugno di Ritorno a Las Sabinas, Gracia rivela un segreto sconvolgente a Lucas e Lucía, che cambierà per sempre le loro vite. La soap spagnola, in onda su Rai 1 alle 16:00 e su RaiPlay, continua a tenere alta la suspense. Non perdere questa puntata, dove ogni rivelazione apre nuove porte al mistero e alla passione.

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: il segreto tenuto nascosto per anni viene finalmente alla luce. Le parole di Gracia sconvolgono Lucas e Lucía, cambiando per sempre il loro destino Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Alex lotta contro il progetto minerario che rischia di distruggere l'ecosistema della zona. Nell'episodio precedente Lucía, dopo la delusione con Nico, si avvicina a Lucas, il figlio di Gracia, e tra loro scatta un bacio inaspettato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 26 giugno: Gracia rivela un segreto sconvolgente a Lucas e Lucía

