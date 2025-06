Ritirati 100mila materassi venduti su Amazon | rischio incendio

Mentre Jeff Bezos si prepara per il suo sontuoso matrimonio a Venezia, Amazon deve affrontare una crisi tutta americana. Circa 100 mila materassi del marchio Crayan, venduti esclusivamente sulla piattaforma, sono stati richiamati d’urgenza a causa di un rischio incendio. La sicurezza dei consumatori è al primo posto: ecco cosa bisogna sapere per proteggere te e la tua famiglia da questa minaccia.

Mentre Jeff Bezos √® impegnato negli ultimi preparativi¬†del suo sontuoso matrimonio a Venezia, il suo colosso, Amazon, √® alle prese con una gatta da pelare negli Stati Uniti. Ecco di cosa si tratta. Richiamati migliaia di materassi potenzialmente pericolosi. Circa 100 mila¬†americani potrebbero trovarsi a dormire su materassi potenzialmente pericolosi. Il marchio Crayan, venduto esclusivamente su Amazon, ha avviato un richiamo urgente dopo che alcuni suoi modelli non hanno superato i test federali di infiammabilit√† previsti dalle normative USA. Il richiamo, annunciato ufficialmente dalla US Consumer Product Safety Commission (CPSC)¬†riguarda i materassi Crayan da 10 e 12 pollici, venduti tra luglio 2022 e giugno 2024 nelle misure Twin, Full, Queen e King, a un prezzo compreso tra 100 e 200 dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Ritirati 100mila materassi venduti su Amazon: rischio incendio

