Ritira il referto e prenota la visita Attenzione alla truffa sul cellulare

Proteggi i tuoi dati e il tuo denaro: evita truffe via SMS che fingono di essere l'Asl. Ricorda di ritirare il referto e prenotare la visita attraverso canali ufficiali, senza cliccare link sospetti. Con qualche semplice accorgimento, puoi prevenire spiacevoli sorprese e mantenere la tua sicurezza digitale. Ecco cosa fare per non cadere nella trappola.

Attenzione agli sms che invitano a contattare l'Asl: si rischia l'addebito di somme sul credito telefonico. Ecco cosa fare per non cadere nella trappola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ritira il referto e prenota la visita". Attenzione alla truffa sul cellulare

In questa notizia si parla di: attenzione - ritira - referto - prenota

Di Biase ritira l’Odg sull’esenzione Imu e Tari per Santa Maria: "Servono proposte distinte e condivise" - Carla Di Biase, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Chieti, ha ritirato l’ordine del giorno per l'esenzione congiunta di Imu e Tari per il quartiere Santa Maria.

Ritira il referto e prenota la visita. Attenzione alla truffa sul cellulare; Referti medici; Servizio Prelievi english version.

Apple Store, arriva il "Prenota e Ritira" - macitynet.it - Apple ha da poso lanciato in USA, UK, Australia e Canada l’opzione “Reserve & Pick Up”, “Prenota e Ritira”. Lo riporta macitynet.it

Codogno, ritira un referto e in un attimo le rubano il motorino - Il Giorno - Codogno, ritira un referto e in un attimo le rubano il motorino Brutta avventura ieri alle 14 per un’anziana che aveva lasciato il suo Ciao Piaggio sul ciglio della strada con le chiavi inserite. Riporta ilgiorno.it