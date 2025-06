Ritardi per i lavori al Liceo Cattaneo di San Miniato | il punto in Provincia

Il 24 giugno, a San Miniato, si è tenuto un importante incontro tra la Provincia di Pisa e la Dirigenza del Liceo Cattaneo, volto a fare il punto sui ritardi nelle opere di ristrutturazione. Alla riunione, presieduta dal presidente Angori, si è discusso delle tempistiche e delle soluzioni per accelerare i lavori, garantendo un ambiente scolastico all’altezza delle aspettative. Un passo fondamentale per riqualificare l’istituto e restituirlo alla comunità nel minor tempo possibile.

Si è svolto nella mattina del 24 giugno un incontro tra la Provincia di Pisa e la Dirigenza Scolastica e il Consiglio di Istituto del Liceo Cattaneo di San Miniato per fare il punto sullo stato dell’arte delle lavorazioni. Erano presenti per la Provincia di Pisa il presidente Massimiliano Angori. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

