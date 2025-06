Rita Casanova una madre uccisa dalla strada E l’Italia che chiama fatalità l’ennesimo disastro

In un pomeriggio qualunque a Grottaminarda, la tragedia si consuma in un attimo sulla SS90 var: un incidente che ha strappato alla vita Rita Casanova, 73 anni, e il suo giovane figlio. Un mero scontro tra due auto, ma un destino crudele che ci ricorda quanto la strada possa essere implacabile. L’Italia ancora una volta chiama fatalità ciò che è troppo spesso conseguenza di negligenza e assenza di sicurezza.

Grottaminarda, un pomeriggio come tanti. Una strada qualunque – la SS90 var, chilometro 4 – diventa trappola, diventa condanna. Alle 14:30, due lamiere si scontrano: una Mercedes Classe C e una Fiat Panda. Dentro la Panda, Rita Casanova, 73 anni, e suo figlio di 33. Dentro la Mercedes, un uomo di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Rita Casanova, una madre uccisa dalla strada. E l’Italia che chiama fatalità l’ennesimo disastro

In questa notizia si parla di: rita - casanova - strada - madre

Via Rita Paroni, il taglio del nastro per la strada dedicata all'ostetrica - Domani, 13 maggio, alle ore 16, il Comune di Udine celebrerà il taglio del nastro per la nuova via dedicata a Rita Paroni, ostetrica di grande valore.

Rita Casanova, una madre uccisa dalla strada. E l’Italia che chiama fatalità l’ennesimo disastro; Grottaminarda, frontale sulla Statale 90: muore donna di 72 anni.