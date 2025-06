Risultati Mondiale per Club LIVE | Los Angeles FC Flamengo 1-1 tris del Chelsea contro l’Esperance Tunis

Il Mondiale per Club entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese in ogni incontro. Los Angeles FC e Flamengo si sfidano sull’1-1, mentre il Chelsea mette a segno un tris contro l’Espérance Tunis. La competizione, che vede la Juventus protagonista nel girone G, ci tiene incollati alle schermate: scopriamo insieme gli ultimi risultati e gli aggiornamenti sulla classifica aggiornata, pronti a vivere ogni momento di questa affascinante sfida globale.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Los Angeles FC Flamengo 1-1, tris del Chelsea contro l’Esperance Tunis

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - angeles

Risultati Mondiale per Club LIVE: Chelsea in vantaggio contro il Los Angeles FC! A segno Pedro Neto - Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti sfide in America, e il Chelsea si conferma protagonista battendo il Los Angeles FC grazie alla rete di Pedro Neto.

Mondiale per Club, i risultati della notte: vincono Bayern Monaco ed Esperance, Los Angeles FC aritmeticamente fuori Vai su X

Signore e signori, è successo davvero. Dopo un mese di vittorie, il PSG ha perso una partita ed è crollato al Mondiale per club contro il Botafogo in quel di Los Angeles, a Pasadena. Ovviamente questo "miracoloso" gol della sconfitta non poteva che segnarlo Vai su Facebook

DIRETTA: Los Angeles Fc-Flamengo LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti sulla partita del Mondiale per Club; Mondiale per club: qualificate, calendario, risultati e tabellone completo; Mondiale per Club, il calendario e gli orari delle partite di oggi.

Il Flamengo pareggia 1-1 con il Los Angeles e vola agli ottavi contro il Bayern Monaco! Il Chelsea batte l'Esperance Tunis e affronterà il Benfica - L'ultima giornata del gruppo D della fase a gironi del Mondiale per Club rappresentava un'autentica passerella per il Flamengo, primo anche ... Scrive eurosport.it

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE/ Via al girone C, in campo! Diretta gol live score (24 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025 oggi martedì 24 giugno, classifiche e diretta gol live score delle partite per la 3^ giornata nei gironi C, D. Come scrive ilsussidiario.net