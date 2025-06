RISULTATI E PROGRAMMI Messi incrocio da ex con il Paris Atletico beffato

Il mondo del calcio si infiamma con le prime emozionanti sfide dei gironi al Mondiale per Club, dove ex e avversari si incrociano in incontri destinati a scrivere nuove pagine di storia. Tra questi, il duello tra Inter Miami, con Messi, e il PSG di Luis Enrique promette spettacolo e nostalgia. Un incrocio di stelle che rivela come il destino, a volte, sappia giocare con i ricordi e le ambizioni future.

Primi verdetti, quelli dei gironi, al Mondiale per Club. L’ Inter Miami di Leo Messi (nella foto col compagno di squadra Jordi Alba) e il Psg si troveranno di fronte negli ottavi domenica: un incrocio di stelle e ricordi, perché il fuoriclasse argentino ha scelto gli Usa lasciandosi amaramente proprio col Paris, guidato da quel Luis Enrique che con Leo in campo (ma anche Suarez e Mascherano, ora allenatore del Miami.) vinse il triplete nel 2015. All’incrocio fra Inter Miami e Psg si è arrivati grazie al 2-2 degli statunitensi con il Palmeiras (Allende al 16’ e Suarez al 65’, poi Paulinho all’80’ e Prado all’87’ per i brasiliani) – tale da garantire il secondo posto nel girone A a pari punti proprio col Palmeiras primo per differenza gol – e al 2-0 del Paris sui Seattle Sounders (35’ Kvaratskhelia, 66’ Hakimi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - RISULTATI E PROGRAMMI. Messi, incrocio da ex con il Paris. Atletico beffato

