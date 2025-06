Ristorante bistrot e solarium | ok al progetto per l?ex Reef I dettagli

Dopo un lungo percorso, finalmente si apre una nuova era per l'ex Reef di Bari. Il progetto di rinascita, che prevede un ristorante bistrot e un solarium, prenderà vita sul lungomare San Giorgio, trasformando un rudere abbandonato in un polo di gusto e relax. Un risultato che promette di riqualificare la zona e offrire ai cittadini un punto di riferimento irresistibile. Restate sintonizzati per scoprire le novità di questa entusiasmante rinascita!

Dopo un anno dall?aggiudicazione, è arrivato finalmente il via libera al progetto di rinascita dell?ex Reef, rudere sul lungomare San Giorgio di Bari abbandonato da anni. Ieri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ristorante, bistrot e solarium: ok al progetto per l?ex Reef. I dettagli

In questa notizia si parla di: progetto - reef - ristorante - bistrot

«Dal ristorante al mercato, a tavola arrivano i pesci tropicali: più economici e deliziosi». Il progetto Unipvm della prof Fanelli - Hai mai immaginato di gustare pesci tropicali o giapponesi senza dover viaggiare dall'altra parte del mondo? Grazie al progetto UnipVM della Prof.

Terrazze, solarium e giardino: così rinasce l'ex Reef lo storico ristorante sul lungomare. Il progetto; Il Comune studia la 'rinascita' dell'ex Reef: Nuovo bar-ristorante sul lungomare sud di Bari; Green ed ecosostenibile con bistrot e solarium. Ecco il nuovo 'ex Reef'.

Ex Reef a Bari, la riqualificazione è più vicina: nuova vita alla costa con solarium, bar e ristorante - Può decollare il progetto di riqualificazione dell’ex Reef lungo il litorale sud, nella zona di San Giorgio. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Conclusa la conferenza di servizi per il progetto di riqualificazione dell’ex Reef a San Giorgio: al via la rinascita del litorale sud di Bari - Con la chiusura della conferenza di servizi e l’imminente avvio dei lavori, il litorale sud si prepara a ritrovare un nuovo equilibrio tra qualità urbana, fruizione collettiva e rispetto dell’ambiente ... Scrive giornaledipuglia.com