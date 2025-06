Rissa nel bar con bastoni e manganelli 7 denunciati a Maddaloni Il locale chiuso per 20 giorni

Una violenta rissa scoppiata in un bar di Maddaloni ha portato a sette denunce e alla chiusura temporanea del locale per 20 giorni. La scena è degenerata con l’uso di bastoni e manganelli, causando danni agli arredi e coinvolgendo numerosi presenti. La polizia, intervenuta sul posto, ha arrestato l’escalation di violenza. Scopriamo insieme i dettagli di questo episodio che scuote la comunità e solleva molte domande sulla sicurezza urbana.

Alcuni dei partecipanti alla rissa hanno cominciato a danneggiare gli arredi interni ed esterni del bar con bastoni e manganelli, provocando la reazioni di alcuni presenti: 7 persone, in totale, sono state denunciate dalla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

