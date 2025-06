Rissa in metro con bottiglie e spray al peperoncino

Una nuova escalation di violenza scuote il cuore della capitale: una furiosa rissa sulla metropolitana A, tra bottiglie, spray al peperoncino e scene di caos che hanno coinvolto quattro persone. Un episodio che mette in allarme la sicurezza pubblica e richiama l’attenzione sulla necessità di interventi immediati. La città si interroga: come garantire tranquillità ai viaggiatori e prevenire simili incidenti in futuro?

Rissa su un convoglio della metro A. Quattro persone si sono affrontante a bordo di un vagone fermo alla stazione Barberini con bottiglie di vetro e spray al peperoncino. Violenze scoppiate in pieno giorno - poco dopo le 15:00 di oggi mercoledì 25 giugno - alla fermata del Centro di Roma in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: rissa - metro - bottiglie - spray

Assalto al treno: rischio rissa in metro |VIDEO - A causa dell'affollamento record in metro per la partita Napoli-Cagliari, si sono verificati disagi e rischi di risse sulla linea 2, specialmente verso Fuorigrotta.

Translate postBarberini, maxi rissa in metro con bottiglie rotte e spray al peperoncino https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/25/news/barberini_rissa_metro_a-424691480/?rss&ref=twhl… Vai su X

Rissa con bottiglie e spray peperoncino in metro Roma, 2 fermati; Rissa in metro a Roma: spray e bottiglie vtra i passeggeri; Paura sul treno della metro alla fermata Barberini, rissa a bordo con bottiglie e spray urticante: due fermati.

Rissa con bottiglie e spray peperoncino in metro Roma, 2 fermati - Dalle prime informazioni sarebbe avvenuto su un convoglio e sono stati utilizzati anche spray al pepe ... Riporta ansa.it

Barberini, maxi rissa in metro con bottiglie rotte e spray al peperoncino - Violenta colluttazione tra quattro persone sulla banchina: in due bloccati dalla polizia, gli altri due riescono a scappare ... Scrive roma.repubblica.it