Rissa con machete tra giovanissimi a Pescara

Gli agenti della squadra Volante hanno rinvenuto e sequestrato il machete. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

In questa notizia si parla di: machete - rissa - giovanissimi - pescara

VIDEO | È a Pescara il primo festival della Scienza abruzzese e lo si deve a due giovanissimi ricercatori - A Pescara si svolge il primo Festival della Scienza dell'Abruzzo, grazie all'iniziativa di due giovani ricercatori, intraprendenti e appassionati.

Translate postPaura nel pomeriggio in pieno centro a #Pescara per una rissa tra ragazzini; uno di questi era anche armato di machete, poi ritrovato dalla Polizia. Il fatto è avvenuto in via Firenze dove si sono affrontati due gruppi di giovanissimi, fuggiti all'arrivo Vai su X

Rissa con machete tra giovanissimi a Pescara, indaga la polizia; Rissa con machete in via Firenze tra due gruppi di ragazzini; Rissa con machete tra giovanissimi a Pescara, indaga la polizia.

Rissa con machete tra giovanissimi a Pescara, indaga la polizia - Paura nel tardo pomeriggio in pieno centro a Pescara per una rissa tra ragazzini, con tanto di machete. Scrive msn.com

Rissa con machete tra ragazzini nel centro di pescara, subito intervento delle forze dell’ordine - Una rissa tra giovanissimi in via Firenze a Pescara coinvolge un machete, con intervento di polizia e carabinieri; indagini in corso grazie alle telecamere di sorveglianza per ricostruire i fatti. Lo riporta gaeta.it