Rissa con la catena in via Piave

Un violento episodio scuote il cuore della città: una furiosa rissa tra stranieri in via Piave si trasforma in un caos di urla, botte e fuga. Le pattuglie delle forze dell’ordine intervengono tempestivamente, mentre le testimonianze dei residenti e le chiamate al 113 dipingono un quadro di tensione crescente. La notte precedente, nel centro storico, eventi simili avevano già acceso i riflettori sulla sicurezza urbana. È il momento di fare luce su cosa sta realmente succedendo.

Urla e botte, rissa tra tre o quattro stranieri in via Piave lunedì sera e poi tante pattuglie del 113 verso le 19.30, mentre tutti si dileguavano e alcuni affacciati al balcone all'altezza di via Cavallotti chiamavano carabinieri e polizia per un uomo ferito. La notte prima, in centro storico.

