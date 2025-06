Rissa al battesimo della figlia genero aggredisce la suocera | arrestato

Un battesimo sulla spiaggia di Terracina si trasforma in scena di violenza: un gesto di gioia e tradizione ha dato spazio a una rissa tra familiari, con la suocera rimasta gravemente ferita e il genero arrestato. La festa si è conclusa tra urla e tensione, lasciando tutti senza parole. Una vicenda che scuote l’intera comunità e mette in discussione i limiti della convivenza familiare.

Dalla festa alla rissa. Un battesimo celebrato domenica scorsa (22 giugno) in un noto ristorante in riva al mare a Terracina, in provincia di Latina, è degenerato in una violenta zuffa tra familiari. A farne le spese è stata una donna, finita in ospedale in gravi condizioni.