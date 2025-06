Rissa al bar Polizia denuncia sette persone nel Casertano

Una tranquilla serata a Maddaloni si è trasformata in una scena di caos, con sette persone denunciate dalla Polizia di Stato dopo una violenta rissa all’esterno di un bar. La risposta delle autorità non si è fatta attendere: tre soggetti hanno ricevuto il divieto di accesso alle aree urbane, un segnale forte contro la promozione della sicurezza pubblica. Scopriamo come si è evoluta la vicenda e quali sono le misure adottate per garantire la quiete dei cittadini.

Sette persone sono denunciate dalla Polizia di Stato per una rissa avvenuta all'esterno di un bar di Maddaloni (Caserta); per tre di loro il Questore di Caserta Andrea Grassi ha emesso, a seguito di accertamenti eseguiti dalla Divisione Anticrimine della Questura, altrettanti "Dacur", ovvero Divieti di accesso alle aree urbane, che vietano l'accesso agli esercizi pubblici che somministrano bevande, comprese quelle alcooliche, per un periodo di 2 anni. Anche il bar è stato sanzionato con un provvedimento di sospensione di 20 giorni emesso sempre dal Questore Grassi. Erano stati i poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Maddaloni ad intervenire all'esterno del bar per la rissa; gli agenti avevano accertato che alcuni uomini, armati di bastoni e manganelli, si erano presentati presso il bar e avevano cominciato a danneggiare gli arredi esterni ed interni, provocando la reazione di alcune persone presenti.

