Rissa al bar con spranghe e manganelli | 7 denunciati e locale chiuso

Una violenta rissa scoppiata fuori da un bar di Maddaloni ha portato alla denuncia di sette persone e alla chiusura temporanea del locale. Il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha deciso di sospendere la licenza per 20 giorni, cercando di ripristinare l’ordine e la sicurezza. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di prevenire comportamenti aggressivi e garantire ambienti pubblici sicuri per tutti.

Il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha sospeso la licenza, per 20 giorni, per un bar di Maddaloni dopo una rissa avvenuta nei giorni scorsi e per la quale sono state denunciate 7 persone. In particolare, gli agenti del commissariato maddalonese sono intervenuti per una lite all’esterno. 🔗 Leggi su Casertanews.it