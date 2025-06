Risplende la ‘Versailles’ reggiana Parco della Reggia donato alla città | Faremo competizione all’Rcf Arena

Risplende la "Versailles" reggiana: il Parco della Reggia di Rivalta, donato alla città, apre le sue porte dopo un lungo restauro. Un luogo ricco di storia e riflessione, pronto ad accogliere eventi, passeggiate e momenti di relax per grandi e piccini. Con entusiasmo, il sindaco Marco Massari annuncia l’inaugurazione di sabato, inaugurando un nuovo capitolo di cultura e socialità. La sfida? Fare di questo spazio un punto di riferimento, paragonabile all’Rcf Arena.

"Questo luogo estense che comprende la Reggia, Rivaltella, Villa d'este e la Razza, è un mix di pensiero e riflessioni per quello che era e quello che saranno le nuove funzioni": così il sindaco Marco Massari ha presentato ieri il parco ritrovato e restaurato della Reggia di Rivalta. "Un luogo che si presterà a tantissime iniziative per venire qui a leggere, passeggiare e per i bambini. Inaugurerà sabato il parco dopo diversi anni di lavoro, iniziato con la passeggiata estense, via Ariosto, piazza della Legna, Viale Umberto primo, il parco delle Caprette, dove abbiamo unito la città storica con il parco della Reggia.