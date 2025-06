Riservista ma in ospedale | la Statale invalida gli esami della studentessa israeliana

Una studentessa israeliana iscritta alla Statale di Milano ha rivoluzionato il suo percorso accademico: partendo come riservista dell’esercito israeliano, ha svolto un anno di studi a distanza da Tel Aviv, prestando servizio presso l’ospedale Sheba Medical Center. La sua esperienza dimostra come passione e dedizione possano superare confini e barriere, offrendo un esempio di resilienza e impegno nel campo della medicina. Ma ciò che le è successo...

Milano – Per un anno ha seguito le lezion i della facoltà di Medicina a distanza, da Israele. Lei, studentessa della Statale di Milano, era partita come riservista dell’esercito israeliano, ma per prestare servizio in un ospedale, lo Sheba Medical Center di Ramat Gan, a nove chilometri da Tel Aviv. Per questo, in quanto riservista sì, “ma in area sanitaria”, le era stato concesso di prestare lì anche le attività professionalizzanti, “che le sono state tutte correttamente riconosciute”, spiegano dall’ateneo. Che non aveva invece autorizzato altre tre richieste di didattica a distanza perché non in linea con il percorso di studi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it