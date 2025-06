Rischio caldo i sindacati | Schifani intervenga con decreto per la sospensione attività nelle ore di punta

sicurezza dei lavoratori. È fondamentale intervenire subito con un decreto che sospenda le attività nelle ore di maggiore calore, proteggendo chi lavora sotto il sole cocente. La salute dei nostri operai deve essere una priorità assoluta: è ora che le istituzioni agiscano con decisione per prevenire tragedie e garantire condizioni di lavoro più sicure.

“Chiediamo al presidente della Regione Schifani e all’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, che si attivino immediatamente per affrontare il rischio caldo nei cantieri edili, soprattutto dopo il bollettino rosso diramato dalla protezione civile, che mette in serio pericolo la salute e la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

