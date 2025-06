Rischia di perdere il seggio Terremoto sulla sinistra | la big che può ritrovarsi senza poltrona

scosso le dinamiche politiche, mettendo in discussione equilibri e alleanze. La partita si fa sempre più intensa, e il futuro di questa figura di spicco potrebbe riscrivere gli scenari dell’opposizione. Riuscirà a mantenere il suo seggio o sarà l’ennesima dimostrazione che in politica nulla è scritto?

In questi giorni concitati, che hanno visto la sinistra andare all’attacco di Giorgia Meloni in Senato sulla guerra con forti accuse alla premier e all’operato del centrodestra, c’è un caso che rischia di scuotere l’opposizione. Con un big che si trova a fare i conti con il rischio di perdere clamorosamente la poltrona, con tutto quello che potrebbe conseguirne in termini di tensioni interne e tra i partiti. Uno scenario a sorpresa che ha iniziato a delinearsi proprio in queste ore. Leggi anche: Caso Tesla, la moglie di Fratoianni Elisabetta Piccolotti si giustifica: “Ci attaccano per le nostre posizioni scomode” Una verifica elettorale destinata a scuotere gli equilibri interni di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Rischia di perdere il seggio”. Terremoto sulla sinistra: la big che può ritrovarsi senza poltrona

In questa notizia si parla di: rischia - perdere - sinistra - poltrona

AppStore e commissioni, Apple chiede di bloccare subito l’ordinanza: rischia di perdere miliardi di dollari - Dopo la storica ordinanza che ha messo in discussione il sistema di commissioni dell'App Store, suscitando l'entusiasmo di aziende come Epic e Spotify, Apple ha deciso di agire tempestivamente.

#ElisabettaPiccolotti, moglie di Nicola Fratoianni, rischia di perdere il seggio alla Camera, dove è stata eletta nel plurinominale in Puglia per Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). Vai su Facebook

Elisabetta Piccolotti rischia il seggio. Soumahoro la lascia senza poltrona | .it; Il panico scomposto della destra a Perugia (di L. Cecchi); Rai, sinistra in alto mare sul consigliere dei dipendenti, Sergio vuole conservare la poltrona in quota Lega.

Boris Johnson rischia la poltrona: il Parlamento vota la sfiducia - Dopo tante polemiche, Boris Johnson rischia di perdere la poltrona di Premier inglese. Si legge su affaritaliani.it

Scontro aperto tra Letta e i ministri Pd su Draghi al Quirinale. E Franceschini rischia di perdere la poltrona - Il Tempo - Orlando, in quanto più schierato a sinistra nel sistema delle correnti interne al Pd, ... iltempo.it scrive