Risanamento, quasi ultimato l'iter per costruire condomini green a Fondo Basile.

Il risanamento dei condomini a Fondo Basile è quasi completato, segnando un passo importante verso un futuro più sostenibile. Questa mattina, il sub commissario Santi Trovato ha incontrato il presidente della V Municipalità Raffaele Verso e i consiglieri, insieme a professionisti e tecnici, per condividere gli ultimi dettagli dell'iter. È un momento di grande entusiasmo: l’obiettivo è trasformare il quartiere in un esempio di edilizia green e innovativa.

Stamane il sub commissario al risanamento Santi Trovato ha incontrato il presidente della V Municipalità Raffaele Verso ed i consiglieri Beatrice Belfiore, Giovanni Bucalo, Francesco Pio Magazzù, Giuseppe Picciotto, Giuseppe Puglisi e Andrea Zumbo. Presenti anche i professionisti ed i tecnici. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

