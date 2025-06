Riprendono le attività dell’associazione Think Tank Terni | Vogliamo essere un serbatoio di idee per la città

Riprendono con entusiasmo le attività dell’Associazione Think Tank Terni, un vero e proprio serbatoio di idee per la città. Mercoledì 25 giugno, presso il bar Bon Ton di piazza Valnerina, si è dato il via a un nuovo ciclo di iniziative, con la presidente Paola Idilla Carella che ha sottolineato: “Siamo pronti a rilanciare l’associazione, coinvolgendo la comunità e stimolando il progresso locale, perché il cambiamento parte dalle idee innovative.”

