Riposto disservizi nello scerbamento | affidato incarico sostitutivo in danno alla ditta inadempiente

Dopo settimane di attesa e ripetuti richiami ufficiali, l’amministrazione comunale di Riposto ha deciso di intervenire con determinazione per risolvere i disservizi nello scerbamento cittadino. In assenza di miglioramenti da parte della ditta inadempiente, si è optato per un incarico sostitutivo, al fine di garantire un servizio efficiente e mantenere il decoro urbano. Questa decisione sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel tutelare gli interessi dei cittadini e la qualità della vita in città.

Dopo settimane di attesa e numerosi richiami ufficiali, l’amministrazione comunale di Riposto ha deciso di intervenire con fermezza per fronteggiare i disservizi legati allo scerbamento cittadino. A fronte della persistente inadempienza della ditta affidataria, che ha avviato gli interventi solo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: riposto - disservizi - scerbamento - ditta

Disservizi nella raccolta di abiti usati, il Comune di Lanciano annulla il contratto con la ditta e affida il servizio ad Ecolan - Il Comune di Lanciano ha annullato il contratto con la ditta incaricata della raccolta di abiti usati, affidando il servizio a Ecolan.

Riposto, disservizi nello scerbamento: il Comune affida incarico sostitutivo in danno alla ditta inadempiente; Riposto, disservizi nello scerbamento: il Comune affida incarico sostitutivo in danno alla ditta inadempiente.

Riposto, disservizi nello scerbamento: il Comune affida incarico sostitutivo in danno alla ditta inadempiente - Dopo settimane di attesa e numerosi richiami ufficiali, l’amministrazione comunale di Riposto ha deciso di intervenire con fermezza per fronteggiare i disservizi legati allo scerbamento cittadino. Come scrive blogsicilia.it

Riposto, disservizi rifiuti, il sindaco Vasta: “Mi auguro che la ditta si mostri responsabile” - Il sindaco di Riposto Davide Vasta interviene sui gravi disservizi registrati negli ultimi mesi nella gestione della raccolta dei rifiuti e dell’igiene urbana, culminati questa mattina nell’assemblea ... Riporta blogsicilia.it