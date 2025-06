Ripepi e il circo della mistificazione | il gruppo Pd lo accusa di uso fazioso della commissione

Ripepi e il circo della mistificazione: un’altra uscita polemica che accende i riflettori sulla minoranza. Il gruppo Pd in Consiglio comunale non si lascia intimidire e interviene con fermezza, denunciando il comportamento fazioso del consigliere Ripepi. La questione mette in evidenza come la politica locale rischi di perdere di vista il dialogo costruttivo. È ora di affrontare il dibattito con responsabilità e rispetto, senza cadere nelle trappole della propaganda.

Dopo l’ennesima uscita polemica del consigliere Ripepi, il gruppo del Partito democratico in Consiglio comunale interviene per stigmatizzare l’atteggiamento dell'esponente di minoranza. Il gruppo del Pd a Palazzo San Giorgio, attraverso una nota, spiega: "Il consigliere Ripepi non perde occasione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Ripepi e il circo della mistificazione": il gruppo Pd lo accusa di uso fazioso della commissione

Caso ‘contatori idrici’ a Reggio, il PD: ‘Ripepi disco rotto. Fa bene Barreca a non prestarsi al circo della mistificazione’ - "La maggioranza, per scelta politica, ha deciso da tempo di non partecipare ai lavori di una Commissione che viene utilizzata dal suo presidente in modo strumentale e fazioso" ... Da citynow.it