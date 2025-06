Rinnovo Yildiz Pedullà svela i dettagli della proposta del prolungamento | Si parte da questa base per sforare abbondantemente su quella cifra L’annuncio gasa i tifosi

Il futuro di Yildiz si fa sempre più interessante: Alfredo Pedullà ha svelato dettagli esclusivi sul rinnovo, rivelando che la Juventus punta a superare di molto le cifre iniziali, facendo sognare i tifosi. La strategia della società bianconera si prospetta ambiziosa, con offerte che potrebbero superare le aspettative. Resta da scoprire come evolverà questa trattativa e quali sorprese riserverà il prolungamento del talento turco.

Rinnovo Yildiz, Alfredo Pedullà gasa i tifosi della Juve con quell’annuncio sul prolungamento dell’accordo: si parla di cifre. Il giornalista Alfredo Pedullà ha svelato un retroscena che riguarda il rinnovo di Yildiz. Sul suo canale You Tube attraverso un video recentemente pubblicato, il collega si è lanciato in qualche dettaglio in più sulle cifre che la Juve è intenzionata a proporre al turco. Ecco le sue parole sul numero 10 bianconero. PAROLE – « Sta per essere formalizzata la proposta di rinnovo di contratto di Yildiz, che la Juve vuole assolutamente blindare. Si partirà da una base che potrebbe essere tra i 3,4 e i 3,7 milioni di euro per arrivare abbondantemente ai 4 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com