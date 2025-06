Rinnovo contratto scuola 2022-24 giovedì riprende la trattativa all’Aran Anief chiede stipendi più alti buoni pasto e middle management

La trattativa per il rinnovo del contratto scuola 2022-2024 riprenderà giovedì all’Aran, mentre Anief rinnova le sue richieste: stipendi più alti, migliori buoni pasto e una riforma del middle management. La disparità tra i dipendenti in smart working delle Funzioni Centrali, che ricevono buoni pasto da 13 euro al giorno, e docenti e personale ATA, ancora esclusi da questo beneficio, evidenzia le discriminazioni da superare. È il momento di ascoltare le esigenze di tutti per un’istruzione più equa e rispettosa.

Basta discriminazioni. Mentre i dipendenti delle Funzioni Centrali in smart working ricevono buoni pasto da 13 euro al giorno, docenti e personale ATA restano esclusi da questo beneficio.

