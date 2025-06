Rinnovo contratto infermieri fino a 5.500 euro netti di arretrati in busta paga

Il rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità per il triennio 2022-2024 promette grandi novità: aumenti fino a 5.500 euro netti di arretrati in busta paga per gli infermieri e un bonus speciale per il personale in pronto soccorso. Questa svolta significativa interessa oltre 580.000 lavoratori del Servizio sanitario nazionale, portando un nuovo slancio al loro riconoscimento e alle condizioni di lavoro. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante conquista.

(Adnkronos) – Il rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità – parliamo del triennio 2022-2024 che coinvolge oltre 580mila lavoratori del Servizio sanitario nazionale, tra infermieri, tecnici, amministrativi e personale sanitario non medico – porterà aumenti in busta paga per gli infermieri e un 'bonus' arretrati per i colleghi in pronto soccorso che arriverà a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: infermieri - rinnovo - contratto - arretrati

Infermieri, solo la Cisl firma il rinnovo del contratto. Zangrillo: "Cgil e Uil isolate” - In un panorama sindacale complesso, la Cisl si distingue firmando il rinnovo del contratto sanitario, mentre Cgil e Uil restano isolate sulle barricate.

FIRMATA LA PREINTESA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO SANITÀ 2022-2024! Dopo mesi di trattative, mobilitazioni e attese, arriva finalmente la fumata bianca per oltre 580.000 lavoratrici e lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale: infermieri, tecnici, a Vai su Facebook

Firmato Contratto Sanità: in arrivo aumenti e arretrati; I soldi in busta paga per gli infermieri; CCNL 2022-2024. Ecco le tabelle con gli aumenti e gli arretrati per infermieri, oss e ostetriche.

Rinnovo contratto infermieri, fino a 5.500 euro netti di arretrati in busta paga - 2024 che coinvolge oltre 580mila lavoratori del Servizio sanitario nazionale, tra infermieri, tecnici, ... msn.com scrive

Rinnovo contratto: gli incrementi in busta paga per OSS, infermieri, ostetriche e altre professioni del comparto - Analizza il nuovo contratto: stipendi tabellari aumentati e indennità da gennaio 2024. Segnala nursetimes.org