Rigenerazione urbana in Casentino sta nascendo la nuova sede dell' Unione dei Comuni

rigenerazione urbana in Casentino sta trasformando il cuore del territorio. A Ponte a Poppi, nasce la nuova sede dell’Unione dei Comuni: un progetto che unisce modernità, sostenibilità e funzionalità, restituendo centralità e efficienza alla comunità. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti per valorizzare il patrimonio locale e promuovere uno sviluppo duraturo. I cittadini potranno così contare su un punto di riferimento moderno e aperto, simbolo di rinascita e progresso per l’intero Casentino.

“Quella che sta nascendo a Ponte a Poppi è una bella opera di rigenerazione urbana, architettonica e istituzionale. Dove prima c’era una struttura non più a norma, oggi sta prendendo forma un edificio moderno, sostenibile, sicuro e funzionale. Un punto di riferimento per l’intero Casentino. I. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: rigenerazione - urbana - casentino - nascendo

Arte e rigenerazione urbana a Napoli Nord, un bando a sostegno della produzione artistica per giovani under 35 - L’arte si fonde con la rigenerazione urbana a Napoli Nord grazie a "Milk (R)evolution". Fino al 23 maggio, giovani artisti under 35 possono partecipare a questo bando, promosso da Comunica Sociale e sostenuto dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, per dare vita a proposte artistiche innovative e contribuire al rinnovamento della città.

Rigenerazione urbana in Casentino, sta nascendo la nuova sede dell'Unione dei Comuni.

Ponte a Poppi, nasce il polo multifunzionale del Casentino: Ceccarelli (Pd) in visita al cantiere - Lo dichiara Vincenzo Ceccarelli, consigliere regionale del Partito Democratico, che ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo al cantiere della nuova sede dell’Unione dei Comuni Montani del ... Da lanazione.it

In arrivo il nuovo numero di Render, la newsletter di Artribune sulla rigenerazione urbana a base culturale - Ecco come fare per riceverla gratuitamente e di cosa parliamo ... Scrive artribune.com