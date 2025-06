Rifiuti nucleari in Italia dove sono quali regioni ne ospitano di più e quanto sono aumentati

Il futuro del nucleare in Italia si avvicina, con il deposito nazionale di scorie che potrebbe diventare realtà entro il 2039. Attualmente, le regioni che ospitano i rifiuti nucleari sono poche, ma i dati indicano un aumento delle aree interessate e delle quantità di scorie accumulate. Questa evoluzione apre nuove sfide e opportunità per la gestione dei rifiuti radioattivi nel nostro Paese, rendendo fondamentale una strategia chiara e sostenibile.

Il futuro del nucleare in Italia si fa sempre più vicino. Secondo il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, entro il 2029 potrebbe arrivare il via libera per l’Autorizzazione unica, con il deposito nazionale di scorie nucleari già operativo dal 2039. A dirlo è lo stesso ministro che questa mattina ha tenuto un’audizione sullo smaltimento delle scorie nuclear i e sull’individuazione delle aree idonee allo sviluppo di impianti per la produzione di energie rinnovabili, davanti alle Commissioni riunite Attività produttive e Ambiente della Camera. Temi che rientrano nel disegno di legge sul nucleare, voluto dal governo. 🔗 Leggi su Open.online

