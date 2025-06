Rifiuti la Saf chiede alla Regione di anticipare i soldi dei comuni per evitare il blocco

La Saf fa un appello alla Regione Lazio: anticipare i fondi dei comuni per scongiurare il rischio di dissesto finanziario. La richiesta riguarda le somme non ancora fatturate, risalenti tra il 2007 e il 2012, che potrebbero compromettere la stabilità economica degli enti locali. Un gesto deciso per garantire continuità e sostenibilità , evitando che le difficoltà finanziarie diventino una crisi irreversibile.

La Saf chiede alla Regione Lazio di anticipare le somme relative ai conguagli non ancora fatturati ai comuni (a partire dal 20072012). L’iniziativa è stata assunta per evitare il rischio di dissesto finanziario, cui molti comuni andrebbero incontro nel caso la Saf chiedesse di versare subito. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: comuni - chiede - regione - anticipare

*Regionali, l’ex sindaco Alfonso Forlenza candidato con Noi Moderati* La Valle del Sele chiede a gran voce una rappresentanza in consiglio regionale. È in quest’ottica che nasce la candidatura di Alfonso Forlenza, già sindaco di Contursi Terme e responsab Vai su Facebook

Conguagli, la Saf chiede alla Regione di anticipare 14 milioni per evitare il dissesto finanziario dei Comuni; SAF SPA lancia un appello alla Regione Lazio: “Anticipate i conguagli, salviamo il ciclo dei rifiuti”; Conguagli, Saf chiede l’intervento della Regione per evitare il dissesto dei Comuni.

Conguagli, la Saf chiede alla Regione di anticipare 14 milioni per evitare il dissesto finanziario dei Comuni - Qualora la proposta fosse accolta, sarebbe la Regione Lazio a recuperare direttamente crediti anticipati, ma spalmando gli importi sul lungo periodo ... Segnala ciociariaoggi.it

Il Pirellone lavora a una risoluzione per 'alleare' i comuni - Ha l'obiettivo di favorire, promuovere e incentivare la gestione associata dei servizi da parte dei Comuni sul modello delle comunità montane la risoluzione all'esame della commissione speciale autono ... Si legge su ansa.it