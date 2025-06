Rifiuti che traboccano davanti alla scuola per l' infanzia

Ogni giorno, i più piccoli si affacciano al mondo con curiosità e meraviglia, ma cosa succede quando l'ambiente che li circonda è trascurato? Da lunedì, il cestino all’ingresso della scuola dell’infanzia dell’Orciolaia è traboccante di rifiuti, molti finiti sul marciapiede. È inaccettabile che dopo tre giorni nessuno abbia ancora provveduto a ripulire. È il momento di agire per restituire ai nostri bambini un ambiente pulito e sicuro.

Oggi è mercoledì 25 giugno. Il cestino davanti all'ingresso della scuola per l'infanzia dell'Orciolaia si trova da lunedì in questo stato, traboccante di rifiuti, molti dei quali sono finiti per terra lungo il marciapiede. Possibile che in tre giorni nessuno si sia degnato di passare per ripulire. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - davanti - scuola - infanzia

Rifiuti abbandonati, Costa: “Ora anche davanti alle scuole. Che esempio diamo ai nostri figli?” - I rifiuti abbandonati rappresentano un problema sempre più grave, colpendo anche gli spazi scolastici.

Appuntamento domani alle ore 18 davanti alla Chiesa di Fabio Vai su Facebook

Monterotondo: cumuli di rifiuti davanti alla scuola; La denuncia: «Papà minacciato con il coltello vicino alle scuole»; Siracusa, giovedì presidio del Pci contro il degrado attorno all’asilo “Qui Quo Qua”.

Roma, sos rifiuti davanti alle scuole. Il garante: "Ama faccia in fretta" - Allarme di Marzetti, rappresentante regionale dell'Authority per l'infanzia e l'adolescenza. roma.repubblica.it scrive

Rifiuti, al via oggi il piano di pulizia delle scuole. Il dg di Ama Filippi: «Condizioni di fragilità, ma manteniamo le promesse» - Corriere della Sera - Ad essere ripuliti da rifiuti e sterpaglie saranno 950 plessi scolastici in tutta la città: sono partite questa mattina dalla scuola per l'infanzia «Filastrocca impertinente» nel XIII municipio ... Segnala roma.corriere.it