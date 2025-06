Rievocazione storica della trebbiatura La tradizione rivive in due weekend

Preparati a immergerti in un tuffo nel passato: torna la 39ª edizione della Rievocazione storica della trebbiatura, un evento imperdibile organizzato dalla Pro Loco di Piediripa con la collaborazione del Comune di Macerata. Durante tre weekend, tra il 4 e il 6 luglio, rivivremo antiche tradizioni agricole nella suggestiva cornice dell’Azienda agricola Morica. Un’occasione unica per scoprire come si lavorava nei campi secoli fa e vivere un’esperienza coinvolgente e autentica, perché la tradizione rivive in due weekend pieni di storia e passione

Al via la 39ª edizione della Rievocazione storica della trebbiatura, organizzata dalla Pro Loco di Piediripa con la compartecipazione del Comune di Macerata. L’iniziativa animerà le giornate di venerdì, sabato e domenica e del 4-5-6 luglio, accolta per il secondo anno nella location messa a disposizione dall’Azienda agricola forestale Morica (via Monsignor Tarcisio Carboni - ex via Filippucci di contrada Valle), vicino al seminario vescovile Redemptoris Mater. Venerdì alle 19 apertura dello stand gastronomico con piatti tipici della trebbiatura, seguito dal Gran ballo sotto le stelle con il quartetto "Flambar"; stesso programma per sabato, con la musica della "Andrea Censi Band". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rievocazione storica della trebbiatura. La tradizione rivive in due weekend

In questa notizia si parla di: rievocazione - storica - trebbiatura - tradizione

Rievocazione storica a 110 anni dalla Grande guerra - Domenica 25 Maggio 2025, Arzercavalli di Terrassa Padovana, sarà teatro di una rievocazione storica in occasione del 110° anniversario della Grande Guerra.

#Radicofani (SI) "Festa degli Antichi Mestieri" da sabato 31 maggio a lunedi 2 giugno La festa è un salto nel passato per rivivere le tradizioni contadine. Tre giorni ricchi di eventi e tradizioni popolari con la rievocazione storica della trebbiatura e dei vecch Vai su Facebook

Piediripa, torna la tradizionale Rievocazione storica della Trebbiatura (FOTO e VIDEO); Ritorna la trebbiatura, festa sull’aia. Sacchi: «Investire sulla tradizione è importante per il nostro futuro; A Pico la Festa della Trebbiatura celebra tradizione e comunità con uno sguardo al futuro.

Rievocazione storica della trebbiatura. La tradizione rivive in due weekend - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com

Rievocazione della trebbiatura. Due weekend tra gusto e tradizioni - Il Resto del Carlino - Due weekend tra gusto e tradizioni La 38esima edizione della Rievocazione storica della trebbiatura a Macerata si svolge in una nuova location grazie alla generosità della famiglia Marcolini. Si legge su ilrestodelcarlino.it