Rievocazione storica a Ripa Teatina | sfilate in abiti d' epoca musica e celebrazioni

Vivi un emozionante viaggio nel passato a Ripa Teatina il 27 e 28 giugno, quando l'associazione culturale “Quella notte al convento” trasforma la città in un palcoscenico storico. Sfilate in abiti d'epoca, musica coinvolgente e celebrazioni rendono omaggio alla battaglia del 1799 e ai martiri francescani, riportando in vita un pezzo di storia che merita di essere ricordato e celebrato. Un’occasione unica per immergersi nelle radici della nostra identità storica e culturale.

Il 27 e 28 giugno, Ripa Teatina, grazie alla'associazione culturale “Quella notte al convento” si prepara a rivivere la storica battaglia del 1799 tra l'esercito francese e le masse popolari filoborboniche. L'evento commemora il martirio dei sei frati francescani che abitavano il convento e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: storica - ripa - teatina - rievocazione

Rievocazione storica Quella notte al Convento a Ripa Teatina; Penultimo weekend d'agosto esplosivo tra concerti, sagre, rievocazioni storiche e cinema all'aperto; Ad Archi la quarta Festa dei Borghi Ospitali: tradizione, cultura e sapori in primo piano.

Rievocazione storica a Ripa Teatina: sfilate in abiti d'epoca, musica e celebrazioni - Il 27 e 28 giugno, Ripa Teatina, grazie alla'associazione culturale “Quella notte al convento” si prepara a rivivere la storica battaglia del 1799 tra l'esercito francese e le masse popolari filoborbo ... Scrive chietitoday.it

Ripa Teatina celebra lo sport con il XXI Premio Rocky Marciano: tutti i vincitori - A condurre la cerimonia saranno Fabio Tavelli (Sky Sport) e Dario Ricci (Radio24- Segnala chietitoday.it