Riesplode il caso Bibbiano Una messa per il processo | Equilibrio nei giudizi

Riesplode il caso Bibbiano: una semplice messa per il processo in corso scatena un tumulto nel Reggiano, riaccendendo ferite ancora aperte. La vicenda “Angeli e Demoni” continua a scuotere le coscienze, tra famiglie devastate e operatori sotto accusa. "A mia memoria – si chiede Marco Eboli, figura di riferimento della destra reggiana – quanto ancora dovremo sopportare questa sofferenza?" La controversia diventa un simbolo di tensione e di ricerca di giustizia.

Una messa per "il processo di Bibbiano che si sta concludendo in primo grado". Due laconiche righe, nel bollettino parrocchiale, ma sufficienti per creare un vespaio nel reggiano. Dove sono ancora aperte sanguinose ferite per la vicenda “ Angeli e Demoni “. Situazioni dolorose sia per le famiglie dei piccoli, che per gli operatori finiti sul banco degli imputati. "A mia memoria – si domanda Marco Eboli, nume tutelare della destra reggiana e importante esponente di FdI – non ho mai visto celebrare una messa per un processo giudiziario; nel caso specifico, per chi sono chiamati a pregare i fedeli? Per le persone imputate nel processo o per i giudici che li dovranno giudicare? Ma soprattutto perché la Chiesa si deve schierare quando esso è ancora in corso?". 🔗 Leggi su Quotidiano.net