Rientra in carcere dal permesso premio dopo aver ingerito 10 ovuli di droga

Un episodio che mette in luce la delicatezza delle misure di sicurezza nelle strutture penitenziarie. Dopo aver ingerito dieci ovuli di droga durante un permesso premio, un detenuto della Spezia tenta di eludere i controlli, ma viene prontamente scoperto dagli agenti. La vicenda, resa nota dal Sappe, sottolinea l’importanza di vigilanza costante e di un’efficace attività investigativa per garantire la sicurezza di tutti.

La Spezia, 25 giugno 2025 – Rientra dal permesso premio dopo aver ingerito diversi ovuli di droga, ma in carcere il suo tentativo non è sfuggito agli attenti controlli degli agenti di polizia penitenziaria. E per questo reato, è stato arrestato. È successo della casa circondariale Villa Andreino della Spezia e a darne notizia è il Sappe, il Sindacato autonomo polizia penitenziaria. "Una proficua attività info-investigativa, condotta dal personale del reparto di polizia penitenziaria della Spezia – dichiara il segretario regionale Vincenzo Tristaino –, ha indotto a presumere che un detenuto nordafricano che stava rientrando in carcere da permesso premio potesse introdurre sostanza stupefacente da spacciare poi all'interno dell'istituto.

