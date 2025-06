Riecco Zelbio cult Incontri d’autore tra musica e teatro

Immersa tra musica, teatro e innovazione, la XIX edizione di Zelbio Cult promette un viaggio straordinario nel panorama culturale italiano. Curata da Armando Besio, questa rassegna offre otto appuntamenti dal 12 luglio al 23 agosto, tra performance coinvolgenti e riflessioni sui temi più attuali, dall'arte ai media. Un’esperienza imperdibile per chi desidera scoprire le sfumature più autentiche della cultura contemporanea: non perdere l’occasione di vivere Zelbio Cult.

ZELBIO (Como) Teatro, musica, nuovi media, geopolitica, narrativa alternati ai protagonisti dello scenario culturale italiano: tutto concentrato nella XIX edizione di Zelbio cult, curato da Armando Besio, con otto appuntamenti tra il 12 luglio e il 23 agosto. L'apertura è con lo spettacolo teatrale "La scomparsa di Elettra. Orazione per una soubrette", scritto e interpretato da Nicola Russo, racconto della vita di Elettra Romani, ballerina e attrice di avanspettacolo. Venerdì 18 luglio un gradito ritorno con Lamberto Curtoni, violoncellista che, con Vox Celli, crea una conversazione in musica, in un viaggio attraverso secoli e generi musicali diversi, da Bach ai Beatles.