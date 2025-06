Ricostruzione storica dell' ex brefotrofio provinciale | la Metrocity alla ricerca di materiali

Nel cuore di Reggio Calabria, l’ex Brefotrofio provinciale si prepara a rinascere grazie al progetto "Il Brefotrofio di Reggio Calabria tra storia e rinascita. Memoria ritrovata". La Città metropolitana invita cittadini, storici e testimoni a contribuire con materiali e testimonianze, tessendo un arazzo che riporta alla luce una parte importante del nostro passato. Un’occasione unica per riscoprire e valorizzare la memoria storica di un luogo simbolo della nostra comunità.

Nell'ambito del progetto "Il Brefotrofio di Reggio Calabria tra storia e rinascita. Memoria ritrovata", la Città metropolitana ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di materiali e testimonianze finalizzata alla ricostruzione storica e alla valorizzazione della memoria dell'ex.

