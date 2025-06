Riconosci qualcuno in queste foto di sette persone morte? Il post della cugina Katy Skerl e i nuovi inquietanti scenari sul mistero della ragazza scomparsa nel 1984

Il caso di Katy Skerl, scomparsa misteriosamente nel 1984, continua a inquietare il nostro immaginario. Recenti post della cugina Katy Skerl e nuove scoperte svelano scenari sorprendenti e inquietanti, intrecciando il suo destino con le scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi. Chi conosceva davvero Katy? Le risposte potrebbero cambiare tutto ciò che pensiamo sulla sua sparizione e sulla rete di misteri che la circonda...

21 gennaio 1984: una ragazza va via da una festa e scompare. Verr√† ritrovata strangolata in una vigna alle porte di Roma. √ą la storia di Katy Skerl, la ragazzina in salopette col pugno chiuso e la fascetta, cos√¨ come consacrata in uno scatto che le fu fatto a un comizio di Enrico Berlinguer. Perch√© di retroscena politici ce ne sono tanti nel suo mistero che ha intrecciato anche le scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi. Ma sono emersi nuovi e inquietanti scenari dopo un enigmatico appello di una sua cugina. ‚ÄúRiconoscete qualcuno?‚ÄĚ Laura Mattei, la cugina di Katy, in queste ore sta infatti svolgendo una ricerca senza precedenti, per dare giustizia a Katy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it