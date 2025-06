Richiamata dall’esercito israeliano mentre studia alla Statale di Milano stop a pochi giorni dalla laurea | Agevolata da esami online vietati

Una giovane studentessa di Medicina alla Statale di Milano, richiamata dall’esercito israeliano a pochi giorni dalla laurea, si trova al centro di un Caso che mette in discussione le regole dell’istruzione e del servizio militare. Nonostante il richiamo, aveva continuato a sostenere esami online, practice oggi vietata dall’ateneo. La sua storia solleva interrogativi su limiti, diritti e doveri in un mondo sempre più globalizzato e complesso.

Era partita per prestare servizio da riservista nell’esercito israeliano, ma non aveva smesso di frequentare i corsi di Medicina della Statale di Milano, conotinuando anche a dare gli esami a distanza. Una pratica contestata dall’ateneo, che ha annullato la discussione di laurea a poche settimane dal 4 luglio, quando era prevista. La studentessa aveva lasciato l’Italia nel 2024, perché richiamata in patria a prestare servizio militare in ambito sanitario. L’ateneo, almeno in un primo momento, le aveva concesso di frequentare le lezioni e dare gli esami a distanza. La ragazza avrebbe dovuto concludere il ciclo di studi il 4 luglio, ma, all’ultimo, un decreto rettorale ha annullato le tre prove che la giovane ha sostenuto online. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: esercito - israeliano - statale - milano

