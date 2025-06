Ricerca sulla qualità della vita Bologna prima in Italia per l’equilibrio ideale

Bologna conquista il primo posto in Italia come città con l'equilibrio perfetto tra qualità della vita e reputazione produttiva. La recente ricerca ‘L'Italia e la sua reputazione-Le città’ di Italiadecide, Makno e Intesa Sanpaolo, sottolinea come questa città riesca a coniugare benessere, opportunità e innovazione. Un esempio di come l’equilibrio tra sviluppo e vivibilità possa diventare un modello da seguire: Bologna si conferma leader, dimostrando che la qualità della vita è il motore del progresso.

Bologna, 25 giugno 2025 – La città di Bologna è quella che meglio "rappresenta l' equilibrio ideale tra qualità della vita e reputazione produttiva ". A dirlo è la ricerca ‘L'Italia e la sua reputazione-Le città’, realizzata da ' Italiadecide ' assieme a Makno e Intesa Sanpaolo. Lo studio valuta come le città italiane contribuiscono alla reputazione del Paese, misurando il loro " valore sociale percepito " in funzione di attrattività economica, turistica e culturale. Al capoluogo emiliano seguono Verona e Bergamo. La ricerca presentata è divisa in due parti. La prima confronta le più significative classifiche internazionali sulle città, evidenziando le criticità legate ad approcci poco trasparenti e definizioni ambigue, utilizzo degli stessi indicatori per misurare realtà differenti, e peso eccessivo della notorietà che sconfina in stereotipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricerca sulla qualità della vita, Bologna prima in Italia per l’equilibrio ideale

In questa notizia si parla di: bologna - ricerca - qualità - vita

Bologna alla ricerca della terza punta: occhi puntati su Pio Esposito - Il Bologna è pronto a sferrare un attacco decisivo nel mercato, puntando su Pio Esposito come possibile terza punta.

2 giugno. Celebriamo l’Italia, la sua bellezza, e ciò che ci rappresenta nel mondo: la cura, la ricerca, la qualità. Rhea nasce e cresce a Bologna, dove ogni prodotto prende vita dall’idea al flacone, passando per: Ideazione Formulazione Test Produzione C Vai su Facebook

Il 24/6 a Bologna: “Il tumore della prostata in Emilia-Romagna” con #EuropaUomo e @MotoreSanita. Diagnosi precoce, cure avanzate e qualità della vita al centro dell’evento. #SaluteMaschile Vai su X

Ricerca sulla qualità della vita, Bologna prima in Italia per l’equilibrio ideale; Equilibrio tra lavoro e qualità della vita, dove è meglio? A Bologna, Verona e Bergamo (non a Milano e Roma); Bologna perde posizioni nella classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore.