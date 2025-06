Ricerca su cancro e persone con Hiv premio Usa a un medico di Piazza Brembana

In un mondo che cerca di sconfiggere il cancro e combattere lo stigma dell’HIV, emergono storie di straordinario talento e dedizione. Tra questi, Alberto Giovanni Leone di Piazza Brembana si distingue, ricevendo il prestigioso Merit Award della Società Americana di Oncologia Clinica. La sua ricerca innovativa punta a rendere più inclusivi i trial clinici, offrendo nuove speranze ai pazienti. Un esempio di come l’italianità possa essere protagonista sulla scena mondiale, dimostrando che il futuro della medicina si costruisce anche con passione e impegno.

Alberto Giovanni Leone è fra i 17 italiani che hanno ricevuto il Merit Award della società americana di oncologia clinica. Il suo studio mira all'inclusione dei pazienti nella sperimentazione di farmaci per i tumori.

«Il cancro è una delle principali cause di morte nelle persone con Hiv, eppure questa popolazione viene spesso esclusa dagli studi clinici sui nuovi farmaci».

