Ricci | Stagnazione Antonini | allarmismo

Ricci denuncia il clima di stagnazione e allarmismo alimentato dalla politica regionale, smascherando le false promesse di crescita che, secondo lui, distolgono l’attenzione dai reali problemi delle Marche. La regione merita un dialogo onesto e concreti interventi per rilanciarne davvero il futuro. È ora di guardare alla realtà e lavorare insieme per un vero sviluppo.

"Le Marche purtroppo non crescono. Anche Banca d’Italia smentisce Acquaroli". Così l’eurodem Matteo Ricci, candidato del centrosinistra. "Per mesi, il governatore e la sua maggioranza hanno dipinto un quadro fatto di presunti successi economici e una regione in costante crescita – attacca –. Hanno sbandierato cifre e promesse, illudendo i cittadini con una narrazione autoreferenziale e disconnessa dalla realtà. I dati di Bankitalia, così come il rapporto Svimez, rivelano una verità ben più amara e preoccupante, malgrado i miliardi del Pnrr (e loro in Europa hanno votato contro) e i 14 miliardi per la ricostruzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it