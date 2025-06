Ricci-Milan è tutto vero | affare sbloccato ma c’è una rinuncia a sorpresa

Il Milan ha finalmente sbloccato l’affare Ricci, dopo una trattativa che sembrava dimenticata. Tuttavia, a sorpresa, una rinuncia inattesa cambia gli scenari. La squadra rossonera costruisce con intelligenza, puntando sulle idee chiare per il centrocampo e lasciando da parte le tentazioni. Un nome importante resta fuori dal quadro, ma la strategia del Milan si conferma centrata e determinata. La vicenda Ricci è tutta vera: ecco cosa succede ora.

Una trattativa riemersa dal passato e due idee chiare per il centrocampo. Il Milan costruisce con testa, lasciando da parte la tentazione del troppo. E un nome importante resta improvvisamente fuori dal quadro (AnsaFoto) – serieanews.com Il Milan è andato dritto su Samuele Ricci. Niente giri di parole, niente fumo negli occhi: stavolta ci siamo davvero. La notizia è uscita in giornata, ma in realtà era nell'aria da un bel po'. Perché Ricci è un nome che il Milan seguiva da mesi, già da gennaio, quando i rossoneri avevano provato a intavolare una trattativa con il Torino.